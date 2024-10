HZA-UL: Drogen, Bargeld und Messer im Gepäck

Hauptzollamt Ulm

Drogen, Bargeld und Messer im Gepäck

Friedrichshafen

Letzte Wochen wurde Zöllnern einer Friedrichshafener Kontrolleinheit ein junger Mann durch die Bundespolizei übergeben, welcher Drogen, Waffen und eine große Menge Bargeld mit sich führte. Der 23-jährige Schweizer hatte insgesamt 90 Gramm Marihuana, aufgeteilt in 36 kleinen Päckchen, in seinem Schritt sowie seiner Oberbekleidung versteckt. Zusätzlich führte er ein Einhandmesser und 3.180 Euro mit sich. Da der Beschuldigte im Vorjahr mit einer fast identischen Feststellung angezeigt wurde und der Verdacht der Einfuhr und des Handels unter Mitführen einer Stichwaffe bestand wurde die Zollfahndung kontaktiert und alle Beweismittel sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg ordnete die vorläufige Festnahme an. Die weitere Bearbeitung obliegt der Zollfahndung.

