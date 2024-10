Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Zoll prüft Mindestlohn in Logistik- und Sicherheitsbranche/Ermittlungen auch in Österreich

Sigmaringen/Bodensee (ots)

Im Rahmen bundesweiter Schwerpunktkontrollen des Zolls zur Einhaltung des Mindestlohns haben über 100 Ermittler des Hauptzollamts Ulm vergangenen Donnerstag (17.10.2024) ein Logistikzentrum im Raum Sigmaringen überprüft und hierbei 426 Personen befragt.

Zudem kontrollierten die Beamten 11 Personen von Sicherheitsfirmen, die in Flüchtlingsunterkünften eingesetzt waren. Beamte der österreichischen Finanzpolizei begleiteten die Kontrollen und führten parallel Ermittlungen auf österreichischer Seite durch, wo sie 50.000 Euro Beitragsrückstände bei dortigen Firmen beschlagnahmten.

Auf deutscher Seite werden weitere Ermittlungen wegen des Verdachts der Schwarzarbeit gegen einen Logistik-Subunternehmer sowie ein Sicherheitsunternehmen aufgenommen. Ein Bosnier wurde verhaftet - er war in Kroatien zur Festnahme ausgeschrieben. Eine Person aus Brasilien war illegal in Deutschland. In 15 Fällen werden Subunternehmer weiterer Prüfungen unterzogen. Die Auswertungen dauern an.

Die grenzüberschreitenden Maßnahmen werden von der Europäischen Arbeitsbehörde (ELA) koordiniert und begleitet. Dadurch wird sichergestellt, dass die Bekämpfung und Ahndung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung nicht an den Landes-grenzen halt macht.

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell