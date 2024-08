POL-OL: Einbruch in Praxisräume und Lagerräume

Oldenburg (ots) - Einen aktuellen Betrugsfall eines falschen Wasserwerkers nimmt die Polizei abermals als Anlass, um vor dieser Betrugsmasche zu warnen. Bei der Tat, die sich gestern Abend ereignete, konnten bisher Unbekannte Schmuck erbeuten. Gegen 15.30 Uhr klingelte es am gestrigen Nachmittag an der Haustür eines älteren Ehepaars in der Bümmersteder Tredde. Als diese öffneten standen zwei Unbekannte an der Tür, ...

mehr