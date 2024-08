Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Nach Betrugsfall - Warnung vor falschen Wasserwerkern

Oldenburg (ots)

Einen aktuellen Betrugsfall eines falschen Wasserwerkers nimmt die Polizei abermals als Anlass, um vor dieser Betrugsmasche zu warnen. Bei der Tat, die sich gestern Abend ereignete, konnten bisher Unbekannte Schmuck erbeuten.

Gegen 15.30 Uhr klingelte es am gestrigen Nachmittag an der Haustür eines älteren Ehepaars in der Bümmersteder Tredde. Als diese öffneten standen zwei Unbekannte an der Tür, die sich als Wasserwerker ausgaben. Demnach sei es in der Nähe zu einem Rohrbruch gekommen, die Leitung in dem Haus des Ehepaares müsse daher kontrolliert werden. Das Ehepaar ließ die beiden angeblichen Handwerker in die Wohnung. Während einer der Täter den Keller aufsuchte, hielt sich der zweite im Wohnhaus auf.

Nach wenigen Minuten teilten beide Wasserwerker mit, dass sie sofort gehen müssten. Erst wenig später stellte das Ehepaar den Verlust von Schmuck in noch festzustellendem Wert fest. Hierauf informierten diese die Polizei.

Beide Unbekannten werden als männlich beschrieben. Bekleidet waren sie mit einer blauen Jeans mit Löchern, einem weißen Hemd sowie einer blauen Weste. Einer der Täter sei ca. 180cm groß gewesen und korpulent mit schwarzen Haaren, der Zweite eher 170cm mit schlanker Statur und ebenfalls schwarzen Haaren.

Die Polizei weist eindringlich darauf hin: Lassen sie keine unbekannten Personen unangemeldet in ihre Wohnung oder ihr Haus. Firmen kündigen in der Regel ihr Erscheinen vorher an. Rufen sie bei Zweifeln die Firma an und hinterfragen sie den plötzlichen unangemeldeten Besuch. Wenn sie sich unsicher sind: Rufen sie Angehörige oder die Polizei über den Notruf an.

Hinweise zum geschilderten Fall nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0441-7904115 entgegen. (1014762)

