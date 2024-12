Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Schuppenbrand greift auf Wohnhaus über - Dachstuhl fängt Feuer

Ganderkesee (ots)

Am gestrigen Abend wurden die Feuerwehren Ganderkesee, Havekost-Hengsterholz und Falkenburg zu einem Schuppenbrand in Ganderkesee um 20:45 Uhr alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Feuer bereits vom Schuppen auf das Dach eines angrenzenden Wohnhauses übergegriffen hatte.

Die Feuerwehr Ganderkesee traf als erste ein und erkannte, dass dichter Rauch aus dem Dachstuhl austrat. Umgehend wurden weitere Kräfte nachgefordert. Glücklicherweise befand sich die Feuerwehr Havekost-Hengsterholz gerade im Übungsdienst und konnte schnell am Einsatzort eintreffen. Gemeinsam mit der Feuerwehr Falkenburg wurde der Brand bekämpft.

Eine Drehleiter wurde in die enge Straße manövriert und aufgebaut, um den Dachstuhl gezielt zu öffnen und das Feuer zu löschen. Mit rund siebzig Einsatzkräften, die gestaffelt alarmiert wurden, gelang es den Feuerwehren nach etwa zwei Stunden, "Feuer aus" zu melden. Anschließend wurden Glutnester gesucht und abgelöscht.

Während des Einsatzes gab die Feuerwehr eine Warnung an die Bevölkerung heraus, Fenster und Türen geschlossen zu halten, um sich vor Geruchs- und Rauchbelästigung zu schützen. Diese Maßnahme dient dem Schutz der umliegenden Anwohner.

Zusätzlich war eine Fachhygieneeinheit der Feuerwehr im Einsatz, die die Einsatzkräfte vor Kontamination durch Schadstoffe wie Brandrauch und Ruß schützte. Nach dem Einsatz wurden die Einsatzkräfte in einem speziellen Verfahren entkleidet und mit frischer Schutzausrüstung ausgestattet. So wurde das Risiko einer Belastung mit krebserregenden Stoffen, auch bekannt als "Feuerkrebs", minimiert. Der Schutz der Einsatzkräfte hat für die Feuerwehr eine hohe Priorität.

Das Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

An dieser Stelle ist auch die Hilfsbereitschaft der Nachbarschaft zu erwähnen: Die Anwohner in der Straße richteten eine kleine Ecke mit Bänken und Tischen ein, an denen Sie warme Getränke und Snacks zur Verfügung stellten.

(Bildmaterial: freie Medienvertreter waren vor Ort)

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell