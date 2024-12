Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Neue Unterstützung für die Brandschutzerziehung: Die Kreisfeuerwehr Oldenburg freut sich über ein gespendetes Rauchhaus

Bild-Infos

Download

Landkreis Oldenburg (ots)

Die Kreisfeuerwehr Oldenburg und ihre 31 dazugehörigen Feuerwehren haben ein neues Highlight für die Brandschutzerziehung erhalten: Die Öffentliche Oldenburg hat der Feuerwehr ein innovatives Rauchhaus gespendet, das sowohl Kinder als auch Erwachsene für den sicheren Umgang mit Bränden sensibilisiert.

Das Rauchhaus, das an ein Puppenhaus erinnert, wurde von der Firma Notrufkoffer entwickelt und besitzt vielfältige Funktionen: Es verfügt über verschiedene Räume, eine durchsichtige Plexiglasfront sowie integrierte Elektrik. Mit Hilfe von Schaltern an der Rückseite können Lichter gesteuert und Rauchmelder aktiviert werden. Der mitgelieferte Rauchgenerator erzeugt warmen Disconebel, der realistisch darstellt, wie sich Rauch in geschlossenen Räumen ausbreitet. Zusätzliche Mechanismen erlauben das Öffnen und Schließen von Türen und Fenstern, um die Auswirkungen auf die Rauchentwicklung zu veranschaulichen.

Das Rauchhaus kam bereits erfolgreich zum Einsatz: Neben der Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen diente es auch den neuen Truppführerinnen und Truppführern zur Schulung im Innenangriff. Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen das Rauchhaus zu einem wertvollen Werkzeug für die Feuerwehren des Landkreises.

Am vergangenen Dienstagabend stellte Kreisbrandschutzerzieher Klaus Stiller das Rauchhaus den Brandschutzerziehern der 31 Feuerwehren vor. Ziel ist es, diese Methode künftig in Kindergärten und Schulklassen zu nutzen, um Kindern altersgerecht Gefahren aufzuzeigen und präventive Maßnahmen zu vermitteln.

"Die Brandschutzerziehung ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit unserer Feuerwehren. Mit dem Rauchhaus können wir die Gefahren von Bränden anschaulich darstellen und gleichzeitig wertvolle Handlungsempfehlungen geben", erklärt Klaus Stiller.

Die Brandschutzerziehung im Landkreis Oldenburg wird durch die örtlichen Feuerwehren organisiert. Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen können sich bei ihrer ortsansässigen Feuerwehr melden, um einen Termin zu vereinbaren.

Die Brandschutzerziehung ist nicht nur für Kinder ein Highlight, sondern auch für Erwachsene von großer Bedeutung. In einer entspannten Atmosphäre lernen sie, wie man sich im Brandfall richtig verhält - ein Wissen, das Leben retten kann.

Die Kreisfeuerwehr Oldenburg bedankt sich herzlich bei der Öffentlichen Oldenburg für die großzügige Unterstützung. Mit dem neuen Rauchhaus wird die Brandschutzerziehung im Landkreis noch anschaulicher und effektiver gestaltet.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell