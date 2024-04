BPOL NRW: Zwei Festnahmen an einem Tag: Bundespolizei stellt Straftäter

Dortmund (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (22. April) soll ein Mann einer Passantin das Smartphone am Dortmunder Hauptbahnhof entwendet haben. Bundespolizisten gelang es den Mann wenig später zu ergreifen. Gegen 01:50 Uhr soll ein 22-Jähriger das Mobiltelefon einer Frau vor einem Bistro am Hauptbahnhof Dortmund an sich genommen haben. Anschließend soll er ...

