BPOL NRW: 14-Jähriger beraubt - Bundespolizisten fahnden nach Tatverdächtigen

Gelsenkirchen - Essen (ots) - Am gestrigen Sonntagmorgen (21. April) sollen zwei Unbekannte einem jungen Mädchen im Gelsenkirchener Hauptbahnhof an den Hintern gefasst haben. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 01:15 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Gelsenkirchen über eine sexuelle Belästigung informiert. Die Beamten gaben sich unverzüglich ...

mehr