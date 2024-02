Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Autos in Lünen beschädigt - Tatverdächtiger festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0203

Nach mehreren begangenen Sachbeschädigungen an Autos am Samstagmittag (24.2.) in Lünen hat die Polizei einen tatverdächtigen Mann festgenommen.

Gegen 12:45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge einen Fahrrad fahrenden Mann auf der Döttelbeckstraße in Nordlünen. Dieser beschädigte dabei, unter anderem durch Tritte gegen die Außenspiegel, mehrere Fahrzeuge. Der Zeuge rief daraufhin die Polizei. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen im Rahmen der Fahndung auf einen 37-jährigen Mann aus Lünen und nahmen ihn fest. Im Zuge der Spurensicherung nahmen die Beamten wahr, dass der Randalierer sieben Autos beschädigt hatte. Darüber hinaus war das von ihm genutzte Fahrrad als gestohlen gemeldet.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann von der Polizeiwache Lünen entlassen.

Den 37-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstahl eines Fahrrades.

