Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten stellen mutmaßliche Diebe

Essen (ots)

Gestern Nachmittag (21. April) sollen zwei Personen in einem Geschäft im Essener Hauptbahnhof diverse Artikel gestohlen haben. Hinzugerufene Bundespolizisten brachten das Duo zur Wache.

Gegen 14:55 Uhr informierte ein Mitarbeiter einer Filiale des Hauptbahnhofs Essen die Bundespolizei über eine Diebstahlshandlung. Ein Mann und eine Frau sollen in einer Drogeriekette Ware entwendet haben. Der 49-jährige Ladendetektiv gab gegenüber den Bundespolizisten an, dass er beobachtet habe, wie die 35-Jährige und der 40-Jährige gemeinschaftlich Körperpflegeartikel und Kosmetikprodukte aus den Regalen genommen und dann den Kassenbereich passiert haben, ohne diese zu bezahlen. Die Schadenshöhe beträgt knapp 50 Euro. Die Ware verblieb in der Filiale.

Die Einsatzkräfte brachten die rumänischen Staatsangehörigen zur Bundespolizeiwache. Dort fanden sie weiteres Stehlgut in Form von Schmuck bei den Verdächtigen auf. Dieses wurde sichergestellt. Mittels Fingerabdruckscan konnte die Identität der Essener zweifelsfrei festgestellt werden.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen das Duo ein.

