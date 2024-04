Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Minderjährige an den Po gegrapscht - Bundespolizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen - Essen (ots)

Am gestrigen Sonntagmorgen (21. April) sollen zwei Unbekannte einem jungen Mädchen im Gelsenkirchener Hauptbahnhof an den Hintern gefasst haben. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 01:15 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Gelsenkirchen über eine sexuelle Belästigung informiert. Die Beamten gaben sich unverzüglich zur Empore des Hauptbahnhofs und trafen dort auf eine 14-Jährige und ihren Begleiter (22). Die Deutsche gab an, dass sie zuvor von zwei ihr unbekannten Männern zunächst angesprochen worden sei. Diese sollen nach ihrer Mobilnummer gefragt haben. Die Herausgabe wurde jedoch durch die Minderjährige verneint. Anschließend sollen die Unbekannten mit den Händen an das Gesäß der Essenerin gefasst und sie dort berührt haben. Dann sollen sie in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Der 22-Jährige konnte zu der Tathandlung keine Angaben machen, da er zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort gewesen sei. Mit Hilfe einer durchgeführten Videoauswertung konnten so die Tatverdächtigen videografisch festgestellt werden. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Bundespolizei und der Polizei Gelsenkirchen verliefen jedoch ohne Erfolg.

Die Einsatzkräfte informierten die Erziehungsberechtigte der 14-Jährigen, welche sich damit einverstanden zeigte, dass diese mit ihrem Begleiter den Heimweg antrat.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen, welche sich am 21. April 2024, zwischen 00:50 Uhr und 01:15 Uhr an der Empore des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs aufhielten?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell