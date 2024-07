Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand im Keller

Wasungen (ots)

Montagabend wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhauses in der Straße "Katzwiesen" in Wasungen gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte ein Lagerbereich für Kleidung Feuer gefangen und eine starke Rauchentwicklung ausgelöst. Vier Personen mussten wegen des Verdachtes auf Rauchgasvergiftungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht und das Löschwasser wieder abgepumpt hatte, konnte das Gebäude mit Ausnahme des Kellers wieder freigegeben werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

