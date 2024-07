Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Feuer greift auf Haus über

Schwallungen (ots)

Samstagmittag brannte aus bislang ungeklärter Ursache ein Holzschuppen in der Straße "Ellenberg" in Schwallungen. Das Feuer griff von dem Schuppen auf die Hausfassade und in der weiteren Folge das Dach des Einfamilienhauses über. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, aber das Haus ist vorerst nicht bewohnbar. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

