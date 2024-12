Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hyundai zerkratzt + Geld aus Kasse gestohlen + Farbkugeln geschmissen + Ausparkenden PKW touchiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ebsdorfergrund- Rauischholzhausen: Hyundai zerkratzt

Einen etwa drei Meter langen Kratzer hinterließen Unbekannte an einem grauen Hyundai Kona, der zwischen Samstag, 7. Dezember, 21.30 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, in der Höinger Straße stand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, schätzt den Schaden auf etwa 1.500 Euro und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Fronhausen- Bellnhausen: Geld aus Kasse gestohlen

Diebe betraten am Montag, 9. Dezember, zwischen 12 Uhr und 19.15 Uhr einen Verkaufsanhänger, der in der Frankfurter Straße stand. Dort brachen sie eine Kasse auf und entwendeten etwa 70 Euro. Der Schaden an der Kasse beträgt etwa 50 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Farbkugeln geschmissen

Mit Farbe gefüllte Weihnachtsbaumkugeln warfen Unbekannte am Dienstag, 10. Dezember, an eine Hauswand im Hainweg. Anwohnende hörten noch zwischen 0.15 Uhr und 0.25 Uhr eine Person wegrennen und begannen sofort damit, die braune Farbe von der Wand und von einem in der Nähe stehenden Auto zu entfernen. Dies gelang größtenteils, dennoch entstand ein auf 1.000 Euro geschätzter Schaden. Die Polizei in Marburg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Cappel: Ausparkenden PKW touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte beim Vorbeifahren einen weißen VW Polo in der Weinbergstraße. Der Unfall passierte am Freitag, 6. Dezember, gegen 10.05 Uhr, während die 18-jährige Polo-Fahrerin gerade ausparkte und das Fahrzeugheck bereits leicht auf die Fahrbahn ragte. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 400 Euro an dem Polo zu kümmern, fuhr der unbekannte Autofahrer weiter. Möglicherweise handelte es sich um einen grauen PKW. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

