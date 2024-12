Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schläge und Tritte + E-Scooter geklaut + Scheiben eingeworfen + Balkontür aufgehebelt + Einbruch in Gaststätte + Einbruch in Firma + Nach Unfall gestürzt und geflüchtet

Marburg-Biedenkopf (ots)

Lahntal- Goßfelden: Schläge und Tritte

...kassierte ein 45-Jähriger aus Ebsdorfergrund am Freitag, 6. Dezember. Gegen 17.35 Uhr griff ihn eine unbekannte Person in der Straße Am Mehrdrusch an. Er erlitt dadurch Verletzungen und ging zu Boden. Als der Unbekannte die Herausgabe von Geld forderte, händigte der 45-Jähirge etwa 200 Euro aus. Zur Personenbeschreibung liegen nur grobe Angaben vor: Es soll sich um einen sehr dünnen, etwa 35 Jahre alten Täter gehandelt haben. Die Marburger Kripo sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann die Angaben ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: E-Scooter geklaut

Auf einen E-Scooter der Marke Egret hatten es Diebe am Donnerstag, 5. Dezember, abgesehen. Zwischen 14 Uhr und 19.30 Uhr entwendeten sie den schwarzen Roller im Wert von etwa 1.500 Euro, der angeschlossen an einem Fahrradständer auf dem Pendlerparkplatz in der Niederkleiner Straße stand. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Dautphetal- Mornshausen: Scheiben eingeworfen

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, nachdem Unbekannte zwei Fensterscheiben des Kindergartens in der Straße Im Tal mit Steinen einwarfen. Der etwa 300 Euro hohe Schaden entstand zwischen Freitag, 6. Dezember, 14.30 Uhr, und Samstag, 08.40 Uhr. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Biedenkopf, Telefonnummer 06461/92950.

Marburg: Balkontür aufgehebelt

In der Stresemannstraße kletterten Diebe auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses und hebelten die Tür auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung und flüchteten mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro durch ein Fenster. Der entstandene Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Gladenbach: Einbruch in Gaststätte

Zwischen 0.15 Uhr und 11.45 Uhr am Sonntag, 8. Dezember, hebelten Diebe ein Fenster auf und gelangten so in eine Gaststätte am Marktplatz. Dort nahmen sie Geld aus einer Kasse und aus einem Spielautomaten und flüchteten mit insgesamt etwa 1.000 Euro. Am Fenster entstand ein etwa 5.000 Euro hoher Schaden. Hinweise hierzu nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegen.

Biedenkopf: Einbruch in Firma

Mehrere Personen brachen zwischen Samstag, 7. Dezember, 15 Uhr, und Sonntag, 14.15 Uhr, in eine Firma in der Straße zur Wolfskaute ein. Dabei machten sie sich am Zufahrtstor zu schaffen, fuhren mit einem Fahrzeug auf das Gelände und brachen im weiteren Verlauf mehrere Türen und Schränke auf. Sie entwendeten untere anderem Werkzeug im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Hinzu kommt ein etwa 1.000 Euro hoher Schaden. Die Kripo in Marburg sucht Zeugen: Wem sind Personen und ein fremdes Fahrzeug im genannten Zeitraum auf dem Gelände aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- Bauerbach: Nach Unfall gestürzt und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrer eines Zweirads fuhr am Freitag, 6. Dezember, auf der Strecke zwischen Bauerbach und Marburg hinter einem Citroen C5 her. Als die 52-jährige PKW-Fahrerin aus Marburg gegen 16.30 Uhr von der K34 nach links in einen Feldweg abbog, krachte das Zweirad in die Fahrertür. Die unbekannte Person auf dem Zweirad stürzte, rappelte sich auf und flüchtete. Am PKW löste ein Airbag aus, die Fahrerin blieb unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt, er musste abgeschleppt werden. Die Marburger Unfallermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall gesehen? Wem ist ein Motorrad oder Roller in diesem Zusammenhang aufgefallen, das wahrscheinlich beschädigt war und schnell weggefahren ist? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

