POL-MR: Marburg: VW am Südbahnhof touchiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ein unbekannter Autofahrer touchierte am Mittwoch, 27. November, einen schwarzen VW Golf, der zwischen 15 Uhr und 16.40 Uhr in der Frauenbergstraße am Südbahnhof parkte. Durch den Unfall entstand ein etwa 4.000 Euro hoher Schaden an der linken VW-Seite. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Unfallermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

