POL-MR: Kundenfahrzeuge zerkratzt + 20-Jährigen beraubt + Geschlagen und geflüchtet + Verkehrsunfallfluchten

Gladenbach- Frohnhausen: Kundenfahrzeuge zerkratzt

In der Straße Am Borngraben in der Nähe einer Autowerkstatt zerkratzten Unbekannte mehrere Autos, die dort wegen anstehender Werktstatttermine parkten. Am vergangenen Wochenende entstand dadurch zwischen Freitag, 29. November, 6 Uhr, und Samstag, 6 Uhr, ein etwa 2.500 Euro hoher Schaden an einem schwarzen Audi S8. Zwischen Sonntag, 6 Uhr, und Montag, 6 Uhr, traf es einen grauen S4, an dem ein ähnlich hoher Schaden entstand. In den vergangenen Wochen soll es häufiger zu Vorfällen dieser Art gekommen sein, bisher liegen noch nicht alle Anzeigen dazu vor. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise: Wem sind verdächtige Personen an den geparkten Fahrzeugen aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei in Biedenkopf, Telefonnummer 06461/92950.

Marburg: 20-Jährigen beraubt

In der Straße Erlenring auf der Kurt-Schumacher-Brücke griffen zwei unbekannte Personen am Montagabend einen 20-jährigen Marburger an. Ersten Schilderungen zufolge stießen sie ihn gegen 22.30 Uhr zu Boden, traten ihn und nahmen ihm wohl sein Portmonee und sein Handy weg, bevor sie flüchteten. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen, das Diebesgut hat einen Wert von geschätzt 1.000 Euro. Die beiden Unbekannten werden als etwa 15 bis 16 Jahre alt beschrieben, mit schwarzen Haaren. Einer trug einen beigen Pullover, der andere hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen: Wem sind die beiden Jungs noch aufgefallen, wer kann die Beschreibung ergänzen? Wer hat den Raub beobachtet? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf: Geschlagen und geflüchtet

Eine bislang unbekannte Anzahl an Personen schlug am Samstag, 30. November, gegen 18.05 Uhr auf einen 28-Jährigen aus Stadtallendorf ein. Dieser hielt sich zu dem Zeitpunkt gerade auf dem Gelände der JET-Tankstelle in der Niederkleiner Straße auf, als völlig unvermittelt die Unbekannten ihn traten und ihn mit Ästen schlugen. Anschließend rannten sie in verschiedene Richtungen davon. Eine Personenbeschreibung liegt bislang nicht vor. Die Polizei in Stadtallendorf sucht Zeugen: Wem ist der Vorfall aufgefallen? Wer kann den Tathergang oder beteiligte Personen näher beschreiben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06428/93050.

Stadtallendorf: Angefahrenes Auto gesucht

Entgegen üblicher Meldungen zu Fällen von "Fahrerflucht" sucht die Polizei in Stadtallendorf nicht das verursachende Fahrzeug nach einem Unfall, sondern das Fahrzeug, das im Zuge eines Unfalls am Donnerstag, 28. November, angefahren wurde. Gegen 15.30 Uhr touchierte eine bereits ermittelte 73-Jährige aus Stadtallendorf mit ihrem PKW ein anderes Auto, als sie vom Parkplatz auf dem Agip-Tankstellengelände wegfuhr. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr sie unerlaubt weiter. Eine Zeugin sah den Unfall, fuhr der Verursacherin hinterher und informierte die Polizei. Der Schaden an ihrem Ford beträgt etwa 500 Euro. Zwischenzeitlich bemerkte der unbekannte Fahrer des beschädigten Autos wohl den Schaden an seinem Auto und schaute ihn sich kurz an, fuhr dann aber weiter. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen PKW handelte, den ein älterer Herr mit weißen Haaren fuhr. Die Polizei bittet diesen Mann und mögliche weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06428/93050 zu melden.

Marburg: VW touchiert

Auf dem Fakultäts-Parkplatz in der Wilhelm-Röpke-Straße touchierte ein unbekannter Autofahrer am Freitag, 29. November, einen schwarzen VW Golf, der dort zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr parkte. Anstatt sich um den geschätzt 2.000 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Unfallermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

