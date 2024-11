Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 56-Jähriger weicht aus und prallt gegen Straßenschilder+einbrecher erbeutet Schmuck, Geld und Münzen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf: 56-Jähriger weicht aus und prallt gegen Straßenschilder

Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 62 sucht die Polizei nach Zeugen. Am Mittwoch (27. November) gegen 19.30 Uhr war ein 56-jähriger Mann aus dem Landkreis Siegen-Wittgenstein mit seinem Benz auf der Bundesstraße von Breidenstein kommend in Richtung Bad Laasphe unterwegs. An der Ampelkreuzung nach Wallau fuhr plötzlich von Wallau kommend ein unbekannter Autofahrer auf die Bundesstraße 62 Richtung Bad Laasphe auf. Der 56-Jährige wich aus, kam von der Straße ab und kollidierte mit zwei Straßenschilder. Der unbekannte Autofahrer fuhr einfach davon. Bei dem unbekannten Fahrzeug könnte es sich um einen dunklen VW, möglicherweise einem Kombi, gehandelt haben. Die Polizei schätzt die Sachschäden auf etwa 16.000 Euro. Wer kann Hinweise zum unbekannten Autofahrer geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Schmuck, Geld und Münzen erbeutet

Auf Schmuck, Geld und Münzen hatte es ein Einbrecher in einem Reihenhaus in der Straße "Am Schwanhof" abgesehen. Der Unbekannte hebelte am Mittwoch (27. November) zwischen 17.30 und 19.00 Uhr ein Fenster auf. Um in das Gebäude einzusteigen, benutzte der Dieb offenbar einen Gartentisch. Im Haus durchsuchte er mehrere Räume. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum eine verdächtige Person wahrgenommen? Hinweise nehmen die Ermittler der Kripo Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

