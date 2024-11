Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zeugenaufruf nach Unfall auf der B3+20-Jährige am Erlenringcenter getreten und beleidigt+SUV nach Unfallflucht gesucht+Parkplatzrempler in Marburg und Biedenkopf+Naturstein verloren+

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Polizei sucht nach Unfall Sprinter

Am Dienstagvormittag kam es gegen 09.00 Uhr auf der Bundesstraße 3 in Richtung Gießen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Sprinterfahrer fuhr nach ersten Erkenntnissen an der Auffahrt Roth in Richtung Gießen auf die Bundesstraße 3 auf. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrspur, kam es in der Folge zu einem Ausweichmanöver eines auf der Fahrspur befindlichen LKW. Dabei kollidierte der LKW mit einem Audi eines 49- Jährigen, der sich auf der linken Fahrspur befand. Der Sprinter-Fahrer fuhr einfach in Richtung Gießen weiter. Die Polizei schätzt die Sachschäden auf mindestens 3.500 Euro.

Wer kann Hinweise auf den unbekannten Sprinter eines Paketdienstes geben? Wer hat den Unfallhergang beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung suchen.

Marburg: Zeugenaufruf nach Beleidung

Wegen eines Vorfalles am Erlenringcenter sucht die Polizei nach Zeugen. Am Donnerstag der bereits vergangenen Woche (14. November, gegen 16:50 Uhr) wollte eine 24-jährige Frau aus Marburg am Ausgang des Einkaufsgebäudes verlassen. Dabei stellte sich ein Mann ihr in den Weg, so dass sie eng an ihm vorbeilaufen musste. Er trat ihr in das Gesäß, zeigte ihr den Mittelfinger und beleidigte sie zudem. Der Mann sei etwa 20 Jahre alt und 1,65 Meter groß gewesen. Er trug eine weiße Sweatjacke mit Kapuze und eine bunte Jogginghose. Wer hat den Vorfall am Erlenring 19 beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: dunkelblauer oder schwarzer SUV nach Unfall gesucht

Nach einem kleineren Zusammenstoß in der Straße "Am Krekel" sucht die Polizei nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich am Mittwoch (20. November, gegen 17:20 Uhr) ein unbekannter Autofahrer und die Fahrerin eines Opel Corsas auf dem Linksabbiegerstreifen, um auf die Südspange in Richtung Cappel zu fahren. Als die Ampel auf Grün sprang, sei das unbekannte Fahrzeug zurückgerollt und stieß gegen den Opel. Die Corsa-Fahrerin sei daraufhin ausgestiegen und der unbekannte Autofahrer habe seine Tür aufgemacht. Plötzlich schlug er seine Tür wieder zu und fuhr einfach davon. Die Fahrerin konnte lediglich ein Teil des Marburger Kennzeichens ablesen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1.000 Euro.

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf den dunkelblauen oder schwarzen VW SUV geben? Welcher in Marburg zugelassener VW SUV hat einen frischen Heckschaden? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Parkplatzrempler

Rund 800 Euro wird die Reparatur an einem weißen Golf kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Auto auf dem 2. Parkdeck des Gesundheitszentrum in der Straße "Am Krekel" bei einem Parkmanöver am linken Kotflügel touchierte. Zeugen, die den Unfall am Montag (25. November) zwischen 07.35 und 13.30 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Amöneburg: Ladung verloren

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Landstraße 3048 zwischen Wittelsberg und Kirchhain einen Naturstein (etwa 23x12x11 cm) verlor. Am Montag (25. November, zwischen 17:30 - 17:35 Uhr) passierten mindestens vier Autofahrer die Strecke, erkannten den Stein zu spät und überfuhren den Stein. Dabei entstanden Sachschäden an Reifen und Felgen in Höhe von mindestens 640 Euro. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich bei dem unbekannten Unfallbeteiligten um ein Fahrzeug mit einem offenen Anhänger handelt. Wer kann Hinweise auf einen Verkehrsteilnehmer geben, der zum fraglichen Zeitpunkt auf der Strecke einen Naturstein transportiert hat? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/9305-0 entgegen.

Biedenkopf: Ford touchiert

Auf dem Parkplatz der Lahntalschule in der Straße "Am Freibad" touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer offenbar bei einem Parkmanöver einen geparkten grauen Ford Focus. Der Unfall ereignete sich bereits am Montag, den 18. November, zwischen 07.30 und 13.00 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des etwa 1.000 Euro hohen Schadens geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

