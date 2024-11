Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Scheibe eines Kindergartens in Mornshausen eingeworfen+Unfallfluchten in Marburg und Stadtallendorf+roter PKW mit Frontschaden nach Verkehrsunfall gesucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Daupthetal: Scheibe des Mornshausers Kindergartens eingeworfen

Ein Unbekannter warf in der Straße "Im Tal" die Scheibe eines Kindergartens ein. Ein Mitarbeiter bemerkte die Sachbeschädigung am Montag (25. November) gegen 18.15 Uhr. Wer kann Hinweise auf den Verursacher des etwa 500 Euro hohen Sachschadens geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Fenster eingeworfen

Einen Schaden ihn Höhe von etwa 500 Euro hinterließen Unbekannte, nachdem sie am Donnerstagnachmittag (21. November) gegen 15.20 Uhr in der Universitätshaus eine Scheibe des Philippshauses einwarfen. Nach ersten Erkenntnissen hätten dies Zeugen, vermutlich Schüler, beobachtet.. Die Polizei sucht nach diesen Zeugen und bitten um Hinweise an die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0.

Marburg: Audi beschädigt

Einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro beklagt der Besitzer eines Audi, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den grauen A3 in der Straße "In der Wann" auf der linken Seite beschädigte. Zeugen, die den Unfall zwischen 17.00 Uhr am Freitag und 14.00 Uhr am Samstag beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Stadtallendorf: Autofahrerin nach Unfallflucht gesucht

Am Donnerstag (21. November) kam es gegen 15.30 Uhr in der Straße "Aufbauplatz" zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine unbekannte Autofahrerin touchierte mit ihrem Fahrzeug einen Stein vor dem Sparkassengebäude. Eine Zeugin hörte in diesem Zusammenhang einen lauten Knall und ein Hupsignal. Als sie dort hinschaute, sah sie einen roten PKW mit einem Frontschaden. Die Fahrerin stieg aus, telefonierte kurz und fuhr von der Unfallstelle wieder davon. Die Zeugin notierte sich ein Kennzeichen, welches allerdings nicht ausgegeben ist.

Die unbekannte Frau fuhr nach dem Telefonat mit ihrem Fahrzeug in Richtung Niederkleiner Straße davon. Sie war etwa 35 Jahre alt und 1,60 Meter groß. Sie hat eine normale Statur. Sie hatte ihr schwarzes glattes Haar zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Sie trug eine blaue Jeans. Es handelte sich um ein älteres rotes Auto mit Marburger Kennzeichen und dürfte im Frontbereich beschädigt sein. Auf dem Rücksitz befand sich ein Kindersitz.

Wer hat den Unfall am Donnerstag gegen 15.30 Uhr beobachtet? Wer kann Hinweise auf einen älteren roten PKW mit Frontschaden geben?

Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/9305-0 entgegen.

Stadtallendorf: Unfallflucht in der Niederkleiner Straße

Rund 400 Euro wird die Reparatur an einem VW GTI kosten, nachdem ein unbekannter Autofahrer in der Niederkleiner Straße den grauen Kombi am Außenspiegel touchierte. Zeugen, die den Unfall am Sonntag (24. November) gegen 17.55 Uhr beobachtet haben und Hinweise auf den unbekannten schwarzen PKW geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/9305-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Gegen Beifahrertür gestoßen

Auf dem Parkplatz des Stadtbüros in der Frauenbergstraße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Beifahrertür eines geparkten roten Daimlerchrysler. Die rote C-Klasse stand dort am Montag gegen 15.45 Uhr. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der oder die Unbekannte die Tür ihres Fahrzeuges öffnete und dabei gegen den Daimlerchrysler stieß. Die Ermittler stellten an der C- Klasse weiße Farbpartikel fest. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 064231/406-0 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell