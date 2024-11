Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Männer fotografieren und filmen+Hakenkreuz an PKW geschmiert+Hebelspuren hinterlassen+Einbrüche+Wände beschmiert+Raddiebstahl+17-Jähriger nach Unfall schwerverletzt+ Raub+

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wetter-Warzenbach: Männer fotografieren und filmen - Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Hinweise zu zwei Männern, die sich am Sonntag (24. November) zwischen 12.30 und 16.30 Uhr in Warzenbach aufhielten. Beide Männer liefen von Haus zu Haus. Mindestens einer der Männer fotografierte und filmte dabei Garagen, Haustüren und Höfe. Die Männer hätten sich in osteuropäischer Sprache unterhalten. Ein Mann trug einen blauen Hoodie, darunter ein blaues Shirt, eine dunkle Hose und hellbraune Stiefel. Er hat kurze dunkle Haare und einen Kinnbart. Der andere trug eine dunkle Weste, darunter einen dunklen Hoodie, eine Jeans und dunkle Schuhe.

Wem sind die Männer dort noch aufgefallen? Sind sie in einen PKW oder ein anders Fahrzeug gestiegen? Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Ebsdorfergrund: Hakenkreuz an PKW geschmiert

Ein pinkfarbenes Hakenkreuz und einen Schriftzug schmierte ein Unbekannter in der Sophie-von-Brabant-Straße an einen abgestellten Polo. Die Schmierereien dürften sich zwischen 22.00 Uhr am Freitag (22. November) und 07.00 Uhr am Samstag (23. November) ereignet haben. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten der Kripo Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Hebelspuren hinterlassen

Mehrere Hebelspuren hinterließen Unbekannte nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Schwanhof". Die Unbekannten verschafften sich zwischen 20.00 Uhr am Mittwoch (20. November) und Samstag (23. November) Zugang über die Terassentür. In der Wohnung durchsuchten sie sämtliche Schränke und Kommoden. Ob bzw. was gestohlen wurde, ist derzeit noch Bestandteil der Ermittlungen. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Einbruch in Wohnung

Zwei Fahrräder, Bekleidungsstücke, Wein und Schuhe ließen Unbekannte nach einem Einbruch in einer Wohnung in der Mainzer Gasse mitgehen. Die Diebe verschafften sich zwischen 20.00 Uhr am Samstag (23. November) und 14.30 Uhr am Sonntag (24. November) Zugang zu einem Einfamilienhaus. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Wände mit politischen Parolen beschmiert

Unbekannte beschmierten zwischen 23.00 Uhr am Freitag (22. November) und 11.00 Uhr am Samstag (23. November) zwei Wände. Die Schriftzüge mit politischem Bezug befinden sich auf einer Wand neben dem Kassenhäuschen des Georg-Gassmann-Stadions und auf einer Wand der Sporthalle der Kaufmännischen Schule. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten der Marburger Kripo unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Herrenrad gestohlen

Mit einem schwarzen Herrenrad machten sich zwei Diebe am Mittwochmittag (20. November) aus dem Staub. Die Unbekannten hebelten gegen 13.55 Uhr in der Bahnhofstraße, Höhe Hausnummer 33, das Schloss des Fahrrades auf. Anschließend liefen sie in Richtung des Bahnhofes. Ein Zeuge beobachtet den Diebstahl und informierte die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Duo verliefen bisher ergebnislos. Beschreibung der Tatverdächtigen: Einer ist etwa 1,80 Meter groß und zwischen 40 und 50 Jahren alt. Er hatte einen Vollbart. Er trug eine Brille, ein rotes Basecap sowie eine schwarze Jacke. Zudem führte er einen weißen Rucksack mit. Der Andere ist etwa 1,90 groß und ebenfalls zwischen 40 und 50 Jahren alt. Er trug eine dunkle Mütze und eine dunkle Jacke. Wer hat den Diebstahl ebenfalls beobachtet? Wem ist das Duo auf seiner Flucht in der Bahnhofsstraße und/oder der näheren Umgebung aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Marburger Kriminalpolizei in Gießen entgegen.

Kirchhain: 17-Jähriger nach Unfall schwerverletzt

Mit schweren Verletzungen brachte eine Rettungswagenbesatzung einen 17-jährigen Kleinkraftradfahrer nach einem Unfall in ein Krankenhaus. Der im Landkreis Marburg lebende Jugendliche war am Montag (25. November) gegen 00.40 Uhr auf der Landstraße 3089 von Betziesdorf in Richtung Anzefahr unterwegs. In einer Kurve kam der 17-Jährige mit seinem Zweirad von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Durch den Aufprall flog der Jugendliche zu Boden und sein Krad rutschte wenige Meter weiter. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um den Schwerverletzten. Das Zweirad musste abgeschleppt werden.

Stadtallendorf: Gartenbuden aufgebrochen

Im Kleingartenverein West an der Bundesstraße 454 brachen Unbekannte in zwei Gartenhütten ein. Sie entwendeten eine Autobatterie, einen Ofen, einen Schlagbohrschrauber, einen Winkelschrauber und ein Stromaggregat. Bei einer Gartenbude hebelten sie die Tür auf und verursachten einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Bei der anderen schlugen sie eine Scheibe ein und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Die Nutzer stellten die Einbrüche am vergangenen Wochenende fest. Wem ist dort etwas Verdächtiges in den Tagen zuvor aufgefallen? Hinweise erbitten die Beamten der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0.

Marburg: Räuber erbeuten Portemonnaie

Auf ein Portemonnaie hatten es Unbekannte am Samstag (23. November) im Ginseldorfer Weg abgesehen. Das Opfer im Alter von 45 Jahren befand sich gegen 19.30 Uhr auf einem unbeleuchteten Fußweg zwischen den Hausnummern 32 und 36, als er plötzlich von drei Männern zu Boden geschlagen wurde. Das Trio durchsuchte den 45-Jährigen und stahl aus seiner Tasche die Geldbörse. Der Polizei liegt zu den Tatverdächtigen keine Personenbeschreibung vor. Wem sind dort oder in der Nähe gegen 19.30 Uhr drei Männer aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Einbrecher erbeutet Bargeld, Schmuck und einen Laptop

Auf Bargeld, Schmuck und einen Laptop hatte es ein Einbrecher in der Cappeler Straße abgesehen. Der Unbekannte verschaffte sich am Samstag (23. November) zwischen 15.15 und 20.10 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses und durchsuchte diese. Mit dem Diebesgut verließ er die Wohnung über die Balkontür. Hinweise nehmen die Beamten der Kripo Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Stadtallendorf: Einbruch in Cafe

In der Marktstraße geriet zwischen 20.15 Uhr am Donnerstag (21. November) und 05.20 Uhr am Freitag (22. November) in den Fokus eines Einbrechers. Über ein Fenster brach der Unbekannte ein und durchsuchte anschließend alle Räume. Aus der Kasse entwendete der Dieb Bargeld. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

