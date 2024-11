Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in Autohaus - Zehn E-Bikes gestohlen + Zigaretten entwendet + Eierautomat geknackt + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf: Einbruch in Autohaus - Zehn E-Bikes gestohlen

Auf zehn hochwertige E-Bikes im Wert von etwa 57.000 Euro hatten es Unbekannte in einem Autohaus in der Marburger Straße abgesehen. Die Diebe verschafften sich am Montag (18. November) gegen 23.15 Uhr über die Rückseite Zutritt in das Gebäude. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter die E-Bikes in einen Transporter oder LKW luden. Wem ist in diesem Zusammenhang vor und/oder während der Tat etwas Verdächtiges aufgefallen? Wem ist ein größeres Fahrzeug im Nahbereich aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Fronhausen: Zigaretten entwendet

Aus einem Zigarettenautomaten in der Straße Im Boden entwendeten Unbekannte Kippen im Wert von über 2.600 Euro. Bisherigen Ermittlungen zufolge hebelten die Diebe gegen 1 Uhr am Mittwoch, 20. November, den Automaten auf und gelangten an das Diebesgut. Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang aufgefallen sind (Telefonnummer 06421/4060).

Ebsdorfergrund- Leidenhofen: Eierautomat geknackt

Diebe machten sich zwischen Dienstag, 19. November, 22 Uhr, und Mittwoch, 14 Uhr, an einem Eierautomaten in der Friedhofstraße zu schaffen und entwendeten etwa 180 Euro daraus. Dabei verursachten sie einen geschätzt 500 Euro hohen Schaden an dem Automaten. Die Kripo in Marburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Cölbe: Gebremst und weggefahren

Zu einer Kollision zwischen einem Renault und einem dahinterfahrenden VW kam es am Dienstag, 19. November, auf der Abfahrt von der B3 in nördliche Richtung auf die B62 nach Biedenkopf. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr ein unbekannter Autofahrer vor dem Renault entlang und bremste gegen 13.10 Uhr auf der Abfahrt ohne ersichtlichen Grund stark ab und fuhr anschließend davon. Der dahinterfahrende 35-Jährige aus Münchhausen im Renault musste ebenfalls stark abbremsen und verhinderte eine Kollision mit dem Vordermann. Der 25-jährigen VW-Fahrerin aus Münchhausen gelang das rechtzeitige Abbremsen nicht mehr, so dass sie auf den Renault auffuhr. Am Renault entstand ein etwa 500 Euro hoher Schaden, am VW ein etwa 1.000 Euro hoher Schaden. Zudem erlitten die 19-jähirge Mitfahrerin im VW und der Renault-Fahrer leichte Verletzungen. Eine RTW-Besatzung untersuchte die Personen, die im Anschluss aber weiterfahren konnten. Der vorausfahrende, unbekannte Autofahrer fuhr weiter, obwohl er womöglich die Kollision noch im Rückspiegel gesehen hatte. Er wird als älterer, schlanker Mann mit längeren, grauen Haaren beschrieben, der in einem grauen VW Kleintransporter unterwegs war. Zeugenaussagen zufolge befand sich das Kennzeichen FKB-FT 1109 am Kleintransporter. Dieses Kennzeichen ist so jedoch nicht vergeben, so dass wahrscheinlich ein Ablesefehler vorliegt und das Kennzeichen womöglich dem angegebenen ähnelt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise zum beschriebenen Fahrzeug und Fahrer (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Golf touchiert

In der Ockershäuser Allee touchierte ein unbekannter Autofahrer zwischen Dienstag, 19. November, 18 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, einen geparkten weißen VW Golf und verursachte dabei einen etwa 1.000 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Unfallermittler bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Sabine Richter und Yasmine Scholz, Pressesprecherinnen

