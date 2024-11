POL-MR: Ins Gesicht geschlagen+Auseinandersetzung vor Wohnung+Wohnungseinbruch+Nasenbluten nach Auseinandersetzung+Firmentresor gestohlen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Münchhausen: Ins Gesicht geschlagen

Die Polizei sucht nach einer Auseinandersetzung von Sonntagfrüh (17. November) in einer Diskothek in der Straße "Sportplatz" in Niederasphe nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei Unbekannte einen 27-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen gegen 05.40 Uhr beim Verlassen der Lokalität geschlagen haben. Das alkoholisierte Opfer erlitt hierbei eine Verletzung im Gesicht. Der Polizei liegt keine Beschreibung der Tatverdächtigen vor. Wer hat am Sonntag vor 05.40 Uhr den Vorfall in der Diskothek beobachtet? Hinweise nehmen die Ordnungshüter der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung

Nach einer Auseinandersetzung in der Edith-Stein-Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zu Folge kam es am Samstag (16. November) gegen 23.10 Uhr vor der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses zu Streitigkeiten. In dessen Verlauf soll ein 48-Jähriger versucht haben, einem 62-jährigen Bewohner zu schlagen. Zudem soll er gegen die Tür geschlagen haben, welche dabei beschädigt wurde. Anschließend ging der 48-Jährige nach draußen und schlug gegen einen Baum. Dort sollen sich weitere Personen befunden haben. Wem ist in diesem Zusammenhang am Samstag gegen 23.10 Uhr etwas aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: In Wohnung eingebrochen

Im Ginseldorfer Weg brachen Diebe am Montag (18. November) zwischen 15.00 und 18.00 Uhr in die Wohnung eines Einfamilienhauses ein. Nachdem sie das Gebäude betraten, machten sie sich an einer Wohnungstür zu schaffen. Aus der Wohnung entwendeten sie einen Helm, eine Schreckschusspistole und ein Trinkgefäss. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Nasenbluten nach Auseinandersetzung

In der Bahnhofsstraße sollen nach einer verbalen Auseinandersetzung vier Unbekannte einen 43-Jährigen geschlagen haben. Der Vorfall soll sich am Montag (18. November) gegen 18.35 Uhr am Busbahnhof ereignet haben. Der Polizei liegt lediglich eine Beschreibung vor. Einer soll zwischen 16 bis 20 Jahren und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen sein. Laut Opfer soll ein Tatverdächtiger einen "Millimeter-Haarschnitt" gehabt haben. Zudem trug der Unbekannte eine weiße Steppjacke. Wer hat die Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße beobachtet? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Stadtallendorf: Firmentresor gestohlen

Einen kleinen Tresor ließen Einbrecher aus einer Firma in der Egerländerstraße mitgehen. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 16.45 Uhr am Freitag (15. November) und 06.00 Uhr am Montag (18. November) über ein Fenster Zugang in das Gebäude. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf über 2.500 Euro, die Höhe des erbeuteten Bargeldes ist nicht bekannt. Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei unter 06421/406-0 entgegen.

