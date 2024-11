Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Bargeld aus Wohnung gestohlen+In Burger-Restaurant eingebrochen+Terrassentür und Fenster aufgehebelt+Einbruch in Werkstatt+Reizgas gesprüht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Bargeld aus Wohnung gestohlen

In der Frankfurter Straße geriet die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in den Fokus eines Diebes. Der Unbekannte stieg an der Gebäuderückseite über ein Fenster ein. Anschließend entwendete er aus dem Appartement Bargeld. Zeugen, die in diesem Zusammenhang zwischen 15.00 Uhr am Freitag (15. November) und 17.00 Uhr am Sonntag (17. November) verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: In Burger-Restaurant eingebrochen

Diebe verschafften sich Zutritt zu einem Burger-Restaurant in der Bahnhofstraße und entwendeten zwischen 19.00 Uhr am Freitag (15. November) und 13.20 Uhr am Sonntag (17. November) mehrere Fernseher. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Cölbe: Terrassentür und Fenster aufgehebelt

In der Straße "Am Schubstein" brachen Unbekannte am Samstag (16. November) in zwei Einfamilienhäuser ein. Zwischen 10.45 und 20.30 Uhr hebelten sie zunächst an einer Terrassentür. Nachdem diese offenbar den Hebelversuchen standhielt, machten sie sich an einem Fenster zu schaffen. Aus dem Haus entwendeten sie eine Münzsammlung und eine Kamera. Die Polizei schätzt hier die Schäden auf etwa 1.000 Euro. Auf Schmuck hatten es Diebe in einem weiteren Einfamilienhaus abgesehen. Dort brachen die Langfinger die Terrassentür zwischen 17.00 und 20.00 Uhr auf. Wem ist dort am Samstag etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Einbruch in Werkstatt

Freitagabend , gegen 23.50 Uhr, sprang im Krummbogen der Alarm an. Zuvor hatten Unbekannte die Scheiben zweier Tore einer Werkstatt eingeschlagen und betraten diese. Als der Alarm auslöste, flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Zeugen, die dort am Freitag (15. November) gegen 23.50 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Reizgas gesprüht

Als sich ein 22-jähriger Mann eine Flasche Wasser an einem Automaten in einem E-Kiosk der Straße "Neustadt" holte, sprühte ein Unbekannter mit Reizgas. Der junge Mann befand sich am Samstag (16. November) gegen 04.30 Uhr an dem Automaten, als ein Unbekannter zu ihm kam und ansprach. Der Unbekannte forderte nach der Flasche Wasser. Als der 22-Jährigen der Aufforderung nicht nachkam, zog der Unbekannte ein Pfefferspray und sprühte ihm ins Gesicht. Der Unbekannte war in Begleitung einer Frau. Er war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, zwischen 20 und 25 Jahren alt und hat eine schlanke Statur. Er trug eine dunklen Windbreaker mit Kapuze, eine dunkelblaue Jeans, eine graue Wintermütze und helle Sneaker. Wer kann Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell