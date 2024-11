POL-MR: Die 14-jährige N. aus Marburg ist wohlbehalten zurück

Marburg-Biedenkopf (ots) - Die am 22.10.2024 veröffentlichte Fahndung nach einer 13-Jährigen, die zuletzt am 19.10. in der Schützenstraße in Marburg gesehen worden war, wird zurückgenommen. Das Mädchen befand sich wie bereits vermutet bei Freunden in Gießen und konnte heute angetroffen werden. Hinweise auf strafbare Handlungen ergaben sich in diesem Zusammenhang ...

mehr