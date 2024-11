POL-PDNR: Zugangsblockade eines Mehrfamilienhauses - Zeugen gesucht

Rheinbreitbach (ots) - Am 31.10.2024 gegen 08:00 Uhr kam es in Rheinbreitbach OT Breite Heide zu einem Wohnhausbrand. Die Löscharbeiten der Feuerwehr befinden sich in der Endphase. Die Ursache hierfür ist bisher noch ungeklärt. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalinspektion Neuwied übernommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz Telefon: 02644/943-0 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied Pressemeldungen der ...

