Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfallflucht mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Koblenz (ots)

Am 16.05.24 zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr kam es in der Koblenzer Straße in Moselweiß zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrradfahrer musste einem vorbeifahrenden PKW nach rechts ausweichen und touchierte hierbei einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Vorbeifahrende PKW entfernte sich von der Unfallstelle. Es soll sich hierbei um einen hellen Kleinwagen gehandelt haben. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Tel. 0261-1030 oder der 0261-92156300 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell