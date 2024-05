Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sachbeschädigung in Sankt Katharinen ( Kreis Neuwied ) - Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Zwischen dem 08.und 10. Mai 2024 beschädigten unbekannte Täter das Praxisschild einer Zahnarztpraxis in der Notscheider Straße 15 in Sankt Katharinen ( Kreis Neuwied ) und schütteten Bier in den zugehörigen Briefkasten.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz unter 0261-103 1452 oder -1453 in Verbindung zu setzen.

