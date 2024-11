POL-MR: Marburg: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 22.10.2024

Marburg-Biedenkopf (ots) - Die Kriminalpolizei in Marburg ermittelt wegen des Verdachts des Betrugs, nachdem am Freitag, 8. November, das ungewöhnliche Verhalten eines angeblichen Spendensammlers an der Uni auffiel. Gegen 15 Uhr befand sich der Unbekannte in der Mensa am Erlenring und begab sich dort zu einer Gruppe von vier Personen. Er zeigte auf eine Kladde in seiner Hand und den dort abgebildeten Spendenaufruf für ...

mehr