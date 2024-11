Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zigarettenautomat gesprengt + Werkzeug geklaut + VW angefahren

Marburg-Biedenkopf (ots)

Rauschenberg- Bracht: Zigarettenautomat gesprengt

In der Schwabendorfer Straße sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten und verursachten dabei einen etwa 500 Euro hohen Schaden. Wie sie dabei genau vorgingen, ist noch nicht bekannt- ebenso wenig liegen bislang Angaben zum Diebesgut vor. Die Täter waren am Mittwoch, 13. November, zwischen 2 Uhr und 4.30 Uhr am Automaten zugange. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen in der Nähe aufgefallen sind oder die in der einen Knall gehört haben. Ebenso hilfreich könnten Angaben zu Personen oder Fahrzeugen sein, die sich im genannten Zeitraum zügig entfernt haben. Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Werkzeug geklaut

Aus einem weißen VW Crafter entwendeten Diebe Werkzeug im Wert von 900 Euro. Zwischen Dienstag, 12. November, 16.50 Uhr, und Mittwoch, 6.50 Uhr, beschädigten sie am in der Friedrich-Ebert-Straße stehenden PKW ein Schloss und gelangten dadurch ins Fahrzeuginnere. Die Kripo sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: VW angefahren

Ein unbekannter Autofahrer krachte am Montag, 11. November, um etwa 23.40 Uhr gegen einen geparkten VW im Wehrdaer Weg. Durch den Knall wurden Zeugen auf den Unfall aufmerksam, sie konnten den Verursacher aber nur noch wegfahren sehen. Wahrscheinlich war dieser mit einem schwarzen BMW Kombi, vermutlich ein 3er, unterwegs. Der VW wurde erheblich beschädigt, die geschätzte Schadenshöhe liegt bei 10.000 Euro und kommt einem Totalschaden gleich. Die Marburger Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Unfall gesehen? Wem ist ein beschädigter BMW aufgefallen, der damit in Verbindung stehen könnte? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

