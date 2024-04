Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Unbekannte stehlen Außenbordmotoren - Polizei sucht Zeugen

Frankfurt am Main (ots)

Frankfurt am Main, Niederrad, Mainfeldstraße, 04.04.2023 bis 13.04.2024

(pa)Auf die Außenbordmotoren zweier Sportboote hatten es Diebe in den vergangenen Tagen in Frankfurt Niederrad abgesehen. Wie am Samstag festgestellt werden musste, hatten sich Unbekannte in der Zeit seit Donnerstag, dem 04.04. Zugang zu zwei am Main gelegenen Grundstücken in der Mainfeldstraße verschafft und hierzu teils gewaltsam die Umzäunung geöffnet. Für den Abtransport könnte möglicherweise ein Pkw verwendet worden sein. Der Wert der entwendeten Motoren der Marke "Mercury" mit 60 und 150 PS beläuft sich zusammen auf über 20.000 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Wasserschutzpolizeistation Frankfurt nimmt Hinweise unter der Rufnummer (069) 9434590 entgegen.

Original-Content von: Hessisches Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell