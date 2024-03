Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Sachschaden durch Sog- und Wellenschlag im Sportboothafen Mainkur

Maintal (ots)

Am Sonntag, den 24.03.2024, gegen 16:00 Uhr befuhr ein Tankmotorschiff die Bundeswasserstraße Main an der Ortslage Maintal mit nicht angepasster Geschwindigkeit zu Berg. Durch den verursachten Sog- und Wellenschlag kam es zu Sachschäden an drei Motorbooten im Sportboothafen Mainkur von insgesamt ca. 1000 EUR. Der Verursacher konnte durch die Wasserschutzpolizei Frankfurt ermittelt werden.

