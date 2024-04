POL-HPE: Gewässerverunreinigung durch Sportboot in der Schleuse Griesheim

Lorch am Rhein (ots) - Anlässlich einer havarierten Segeljacht auf dem Rhein wurde diese am 28.03.2024 gg. 17:00 Uhr durch ein Feuerlöschboot geborgen, bzw. zu einer ca. 1,5 km entfernten Steigeranlage bei Lorch geschleppt. Während des Festmachens der Segeljacht an der besagten Anlage wurde das vorausfahrende Feuerlöschboot durch die starke Strömung erfasst und ...

