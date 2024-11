Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Tresor aus Baumarkt entwendet + Scheibe eingeschlagen + Nichts gefunden + Trekkingrad entwendet + Zeugensuche zu Unfall mit drei Beteiligten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain: Tresor aus Baumarkt entwendet

Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Baumarkt in der Niederrheinischen Straße und entwendeten am Mittwoch, 13. November, gegen 2.45 Uhr, einen Tresor. Darin enthalten waren mehrere hundert Euro. Bei ihrem Vorgehen beschädigten sie eine Tür und ein Rolltor, den Schaden schätzten Polizeibeamte auf etwa 1.000 Euro. Die Kripo in Marburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: Scheibe eingeschlagen

Etwa 2.500 Euro hoch dürfte der Schaden an einem weißen Hyundai Tucson sein, der Mittwochnacht, 13. November, in der Dresdener Straße parkte. Zwischen 1 Uhr und 9 Uhr schlugen Unbekannte eine Scheibe ein und verursachten einen geschätzt 2.500 Euro hohen Schaden. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie bisherigem Kenntnisstand zufolge nur den Fahrzeugbrief. Wenige Straßen weiter, im Gustav-Heinemann-Weg, schlugen Unbekannte im ähnlichen Zeitraum die Scheibe eines weißen VW Touran ein und entwendeten eine Handtasche mit Geld, Ausweisen und Kundenkarten im Gesamtwert von über 1.000 Euro. Am Fahrzeug entstand ein etwa 700 Euro hoher Schaden. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch, zwischen 22.30 Uhr und 8 Uhr. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Nichts gefunden

In der Schückingstraße hebelten Diebe am Mittwoch, 13. November, zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr die Balkontür eines Mehrfamilienhauses auf und durchsuchten anschließend die Wohnung. Offenbar fanden sie dabei nichts Brauchbares und flüchteten ohne Diebesgut. An der Balkontür entstand ein etwa 500 Euro hoher Schaden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060). Marburg.

Marburg: Trekkingrad entwendet

Ein matt-graues Trekkingrad der Marke Winora im Wert von etwa 900 Euro entwendeten Unbekannte am Mittwoch, 13. November. Das Rad stand zwischen 7 Uhr und 9 Uhr angeschlossen an einem Fahrradständer in der Gutenbergstraße. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Lahntal: Zeugensuche zu Unfall mit drei Beteiligten

Ein 24-Jähriger aus Görlitz war am Montag, 11. November, auf der B62 von Cölbe nach Göttingen unterwegs. Als er gegen 13.35 Uhr den vor ihm fahrenden LKW überholte, übersah er dabei offenbar einen entgegenkommenden LKW. Der VW Caddy des 24-Jährigen touchierte den entgegenkommenden LKW und kollidierte seitlich auch noch mit dem LKW, den er überholen wollte. Der Fahrer der entgegenkommenden Daimler Sattelzugmaschine und der 24-Jährige blieben am Unfallort, der andere LKW-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Göttingen fort. Das Fahrzeug müsste in Höhe der Fahrerkabine linksseitig beschädigt sein. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme war die Strecke teilweise gesperrt. Die Polizei bittet um Hinweise zum flüchtigen LKW (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell