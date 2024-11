Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Gegen Streifenwagen geprallt+Einbrecher wecken Bewohnerin

Marburg-Biedenkopf (ots)

Fronhausen: Gegen Streifenwagen geprallt

Als ein Beamter mit seinem Streifenwagen auf der Bundesstraße 3 zwischen Roth und der Ausfahrt Ebsdorfergrund einen Unfallort absicherte, prallte ein 68-jähriger Polofahrer aus Reiskirchen in das Polizeiauto.Der Beamte war anschließend nicht mehr dienstfähig.

Am Dienstag (19. November) geriet zunächst gegen 18.50 Uhr ein in Richtung Gießen fahrender 24-jähriger Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf auf der regennassen Fahrbahn mit seinem Porsche ins Schleudern und prallte zunächst gegen die rechte und dann gegen die linke Leitplanke. In der Folge sicherte ein Streifenwagen mit Warnblinklicht und Blaulicht die Unfallstelle auf dem linken Fahrstreifen ab. Gegen 20.15 Uhr kam von hinten der Polo und prallte in den Funkwagen, in dem sich zu dem Zeitpunkt ein 43-jähriger Beamter befand, hinein. Der Polofahrer und der Polizist kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik.

Marburg: Einbrecher wecken Bewohnerin

Mindestens zwei Unbekannte verschafften sich am Mittwoch (20. November) gegen 02.30 Uhr über eine offenstehende Eingangstür eines in der "Neustadt" Zugang in ein Mehrfamilienhaus und brachen anschließend in eine Wohnung, in der drei Bewohner schliefen, ein. Als ein Täter in das Zimmer einer 27-Jährigen ging, wurde diese wach und schrie auf. Trotz dessen durchsuchten die Tatverdächtigen ein weiteres Zimmer. Mit einem Portemonnaie, einer Powerbank sowie Bekleidung flüchteten sie in Richtung Steinweg. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass zwei Tatverdächtige in der Wohnung waren. Bei ihrer Flucht haben die beiden offenbar ein Fahrrad genutzt, das vor der Wohnung abgestellt worden war. Die 27-Jährige fand das Rad im Steinweg, etwa 100 Meter von der Wohnung entfernt, wieder. Die Täter hatte Stirnlampen auf dem Kopf und trugen dunkle Oberbekleidung. Zudem trug einer eine helle Jogginghose. Wem ist am Mittwoch gegen 02.30 Uhr in der Straße "Neustadt" und im Steinweg etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

