POL-MFR: (1060) Versuchtes Tötungsdelikt in Lehrberg - Tatverdächtiger festgenommen

Lehrberg (ots)

Am Freitagabend (11.10.2024) kam es in Lehrberg (Lkrs. Ansbach) zunächst zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen in deren Verlauf ein 55-jähriger Mann mittels eines Messers verletzt wurde. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag.

Gegen 18:30 Uhr war es in einer Arbeiterunterkunft in der Sonnenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen dem späteren Beschuldigten (54) und drei weiteren männlichen Personen (55, 31, 52) gekommen. Im Zuge der Streitigkeit holte der Beschuldigte nach derzeitigem Ermittlungsstand ein sog. Ausbeinmesser aus der Küche und stach es dem 55-jährigen Geschädigten in Richtung des Bauchs.

Das Messer traf auf ein in der Jackentasche befindliches Handy, worauf die Klinge abbrach. Der 55-Jährige erlitt lediglich leichtere Verletzungen durch oberflächliche Schnitte. Die beiden weiteren Geschädigten zogen sich durch Schläge des Beschuldigten ebenfalls leichte Verletzungen zu.

Nach Eintreffen mehrerer Streifen der Polizeiinspektion Ansbach trat der Beschuldigte mit einem weiteren Messer aus der Haustür, zog sich bei Erblicken der Polizei kurz zurück und kam dann unbewaffnet aus dem Haus. Hier nahmen ihn die Beamten widerstandslos fest.

Auf Grund der vorhandenen Sprachbarriere konnte der Hintergrund der Streitigkeit und der genaue Tatablauf vor Ort nicht geklärt werden.

Die Beamten nahmen den erheblich alkoholisierten Beschuldigten (rund zwei Promille) fest und brachten ihn zur Dienststelle. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme bei dem 55-Jährigen an und stellte Haftantrag wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Der Beschuldigte wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen wegen versuchten Totschlags führt das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei.

