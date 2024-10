Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1058) 28-jähriger Mann im Rahmen einer Streitigkeit lebensgefährlich verletzt

Zirndorf (ots)

Am Samstagabend (12.10.2024) kam es in Zirndorf (Lkrs. Fürth) zu einer Familienstreitigkeit. In deren Verlauf fügte ein Angehöriger einem 28-Jährigen lebensgefährliche Verletzungen zu.

Gegen 20:10 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen Streit in einer Wohnung in der Brücknerstraße ein. Es solle sehr laut hergehen, zudem würden auch Gegenstände geworfen.

Die ersteintreffende Streife traf vor dem Wohnanwesen auf den mutmaßlichen Tatverdächtigen (49), auf dessen Bekleidung sich Blutanhaftungen befanden. Im Schlafzimmer der Wohnung hielt sich der Geschädigte (28) auf, welcher eine schwere Kopfverletzung aufwies.

Ersten Befragungen zu Folge war es in der Wohnung zwischen den beiden Familienangehörigen zum Streit gekommen, nachdem man gemeinsam Alkohol konsumiert hatte. Im Rahmen eines daraufhin entstandenen Streits fügte der Ältere dem Jüngeren im Treppenhaus mittels eines Gegenstands erhebliche Kopfverletzungen zu.

Zum Zeitpunkt des Streits befanden sich noch weitere Angehörige in der Wohnung.

Der Geschädigte wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Den 49-jährigen Tatverdächtigen nahmen die Beamten fest und brachten ihn zur Dienststelle. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille.

Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme bei dem Tatverdächtigen an und stellte Haftantrag wegen versuchten Totschlags. Der 49-Jährige wird heute (13.10.2024) dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Janine Mendel

