POL-MFR: (1055) 27-jähriger Justin L. aus Herzogenaurach vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots) - Am Sonntag (06.10.2024) in den frühen Morgenstunden ist ein Wohnmobil im Stadtteil Langwasser ausgebrannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Eine Anwohnerin meldete kurz nach 05:30 Uhr das brennende Wohnmobil der Marke Fiat. Es stand in einer Parkbucht in der Glogauer Straße zwischen Görlitzer Straße und U-Bahnhof Langwasser-Süd. Kräfte der Feuerwache 5 löschten den Brand. Eine Streife der ...

mehr