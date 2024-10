Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1052) Mann verletzte Kind und 18-Jährigen - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Dienstagabend (08.10.2024) verletzte ein zunächst Unbekannter einen Mann mit einem Messer im Nürnberger Stadtteil Sündersbühl und stieß einen Tag später ein Kind in der Nürnberger Innenstadt zu Boden. Nun konnte ein 25-jähriger Tatverdächtiger in Saarbrücken festgenommen werden.

Gegen 19:30 Uhr verletzte ein zunächst unbekannter Mann einen 18-Jährigen im Bereich des U-Bahnhofs "Sündersbühl" mit einem Messer und flüchtete unerkannt. Der 18-Jährige erlitt hierdurch Verletzungen, welche in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-West und der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führten die ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort.

Am Mittwoch stieß ein ebenfalls unbekannter Mann einen Jungen im Grundschulalter im Bereich des Opernhauses ohne ersichtlichen Grund zu Boden und flüchtete ebenfalls unerkannt. Der Junge erlitt hierdurch leichte Verletzungen sowie einen Schock.

In beiden Fällen ergaben sich Übereinstimmungen bei den Personenbeschreibungen des unbekannten Täters.

Am Donnerstag (10.10.2024) nahm die Polizei in Saarbrücken einen 25-jährigen Mann fest, welcher eine Frau in einem Einkaufszentrum niederschlug. Im Rahmen der Sachbearbeitung ergaben sich Hinweise auf die beiden oben beschriebenen Taten.

Im weiteren Verlauf erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem 25-Jährigen um den unbekannten Tatverdächtigen handeln könnte, welcher den 18-Jährigen und das Kind verletzte.

Die Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun gegen 25-Jährigen unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Er wird nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

