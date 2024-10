Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Festnahme durch Spezialeinheiten

Wesel (ots)

Ein 40-jähriger Mann aus Wesel befand sich am Abend des 04.10.2024 in seiner Wohnung auf der Hans-Böckler-Straße und drohte damit, seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand zu setzen. Weiter ergaben sich Hinwiese darauf, dass der Mann über eine Schusswaffe verfügen könnte. Durch angeforderte Spezialeinheiten konnte der Mann um 21:00h, in seiner Wohnung, unverletzt festgenommen werden. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Einsatzörtlichkeit weiträumig abgesperrt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an.

