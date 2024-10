Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken- Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer

Dinslaken (ots)

Am 02.10.2024 gegen 19:30 Uhr befuhr eine 39-jährige Frau aus Dinslaken mit ihrem Pkw die Hünxer Straße in Dinslaken in Fahrtrichtung Hünxe. Ein 13-jähriger Junge aus Dinslaken befuhr mit seinem Fahrrad ebenfalls die Hünxer Straße und beabsichtigte von dem rechtsseitigen Radweg in Höhe Hausnummer 70 im Bereich einer Querungshilfe über die Fahrbahn auf die andere Straßenseite zu gelangen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer. Der 13-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich. Er wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. An Fahrrad und Pkw entstanden geringe Sachschäden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr im Bereich der Unfallörtlichkeit durch Polizeibeamte für ca. eine halbe Stunde abgeleitet.

