Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1056) Brand einer Hütte - Feuerwehr stellte tote Person fest

Emskirchen (ots)

Am Freitagabend (11.10.2024) geriet eine Hütte im Bereich Emskirchen (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim) in Brand. Im Zuge der Löscharbeiten stellten die Kräfte der Feuerwehr eine verbrannte Leiche im Inneren der Hütte fest.

Gegen 21:45 Uhr teilten Zeugen der Integrierten Leitstelle den Brand einer Hütte im Bereich des Kaltenneuser Wegs (Waldrand) mit. Bei Eintreffen der freiwilligen Feuerwehr Emskirchen stand diese bereits in Vollbrand.

Das Feuer konnte gelöscht werden, jedoch brannte das Häuschen komplett aus. Bei Nachlöscharbeiten stießen die Feuerwehrkräfte auf eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche.

Der Kriminaldauerdienst sicherte noch in den Abendstunden erste Spuren am Brandort. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in Erlangen. Auf Grund des Zustands der Leiche konnte die verbrannte Person noch nicht identifiziert werden. Auch die Brandursache (Strom war in der Hütte nicht vorhanden) ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Im Umfeld der Hütte fanden die Beamten ein Fahrrad. Ob dieses der verstorbenen Person gehörte, steht noch nicht abschließend fest.

Falls Personen Angaben zu dem Brand oder zu Bewohnern der Hütte machen können, werden diese gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel

