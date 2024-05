POL-EU: Blumenbeet Bepflanzung entwendet

Euskirchen (ots) - Am Montag (6. Mai) beobachtete ein Ladendetektiv gegen 18.40 Uhr einen 23-Jährigen aus Euskirchen bei dem Diebstahl in einem Kaufhaus in der Spiegelstraße in Euskirchen. Der 23-Jährige entwendete zwei Parfumflaschen, ein Duschgel, einen Rucksack und eine Gürteltasche im Wert von mehreren hundert Euro und versteckte diese unter der Kleidung. In der Vergangenheit ist der Mann bereits mehrfach ...

