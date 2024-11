Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Seniorin übergibt Bargeld und Schmuck+Tür hielt bei Einbruch stand+Schmierereien am Friedhof+Straßenverekehrsgefährdung+BMW touchiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Falsche Polizeibeamte ergaunern Bargeld und Schmuck - Zeugenaufruf nach Vermögensübergabe

Nachdem eine Seniorin Schmuck und Münzen im Wert von schätzungsweise 22.000 Euro einem Betrüger übergab, sucht die Polizei nach Zeugen.

Die im Landkreis Marburg-Biedenkopf wohnende Rentnerin erhielt am Mittwochabend (20. November) einen Anruf von falschen Polizeibeamten. Die Unbekannten konfrontierten sie mit einer schrecklichen Geschichte. Angeblich sei ihr Sohn in einen Autounfall verwickelt und müsse nun in Untersuchungshaft. Die Inhaftierung könne durch Zahlung einer Kaution abgewendet werden. Die Betrüger bauten bei der Seniorin Druck auf und brachte sie durch die geschickte Gesprächsführung dazu, dass sie Angaben zu ihren Vermögensverhältnissen machte. Die Rentnerin packte ihr Schmuck und Bargeld zusammen und fuhr mit ihrem Auto in die Universitätsstraße. Auf dem Parkplatz zum Amtsgericht kam es dann zu der Übergabe der vereinbarten "Kaution". Der Abholer war jung und hellhäutig. Er hatte dunkle lockige Haare. Er trug eine leichte dunkle Stoffjacke mit gewischtem Muster.

Wem ist am Mittwoch zwischen 19.00 und 20.00 Uhr auf dem Parkplatz etwas Verdächtiges aufgefallen?

Wer kann weitere Hinweise auf den Abholer machen?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Marburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Die Polizei weist daraufhin, dass weder Polizei noch Richter oder Staatsanwälte anrufen und "Kautionszahlungen" verlangen. Egal ob Schockanrufe, falsche Polizeibeamte oder der Enkeltrickbetrug - die Maschen der Trickbetrügenden sind vielfältig, beabsichtigen aber, an das Vermögen von vor allem älteren Personen zu kommen. Damit diese sich schützen können, rät die Polizei:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie misstrauisch, wenn Sie von einem unbekannten Anrufer mit einem beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen konfrontiert werden.

- Fragen Sie bei Ihren richtigen Angehörigen persönlich nach oder ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

- Sollte es zu einer Übergabe von Geld oder Wertgegenständen gekommen sein, sollten Opfer nicht zögern und umgehend die Polizei anrufen oder auf einer Polizeiwache vor Ort Anzeige erstatten.

Marburg: Tür hielt Hebelversuchen stand

In der Ockershäuser Allee hielt die Eingangstür einer Gaststätte mehreren Hebelversuchen stand. Die Unbekannten machten sich am Donnerstag (21. November) zwischen 01.00 und 08.00 Uhr an der Tür zu schaffen. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Schmierereien am Friedhof

Einen Schaden von mindestens 2.000 Euro hinterließen Unbekannte, nachdem diese auf dem alten Friedhof im "Barfüßertor" mehrere Grabsteine und Kreuze mit schwarzer Farbe beschmierten. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Schmierereien vor dem ersten November vorgenommen worden sind. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wem ist dort in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Angelburg: Zeugenaufruf nach Verkehrsdelikt

Nach einer Straßenverkehrsgefährdung auf dem Fußweg zwischen Winklestraße und Bachstraße in Lixfeld sucht die Polizei nach Zeugen. Am Mittwoch (20. November) gegen 16.30 Uhr fiel der Fahrer eines grauen Ford einer Polizeistreife in Lixfeld auf. Als die Beamten das Fahrzeug kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas und befuhr den Fußweg. Zeugen beobachteten teilweise die Flucht und sahen den Ford u. a. in der Lohstraße und in der Bachstraße. In der Bachstraße sei der Fahrer über einen Fußgängerweg gefahren und habe dabei mehrere Kinder gefährdet und fuhr zudem gegen einen Zaun.

Wem ist der graue Ford am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in Lixfeld und der Umgebung aufgefallen?

Wer kann Angaben zum Fahrer des Fords machen?

Wer wurde durch das Fahrverhalten des gefährdet oder sogar geschädigt?

Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0 entgegen.

Marburg: BMW touchiert

Rund 1.000 Euro wird die Reparatur an einem BMW kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den blauen X1 in der Lenaustraße an der linken Seite touchierte. Zeugen, die den Unfall am Montag (18. November) zwischen 05.50 und 17.00 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

