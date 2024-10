Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Warnung vor Bankbetrügern

Hemer (ots)

In drei Fällen wurde am Freitag und am Samstag der Polizei gemeldet, dass vermeintliche Bankangestellte Anrufe tätigen und von Problemen mit dem Online-Banking-Konto berichten würden. Ein 54 Jahre alter Hemeraner glaubte die Geschichte, er müsse nun sein Erspartes auf ein "Sicherheitskonto" überweisen, um es zu sichern. Dies tat er und ließ sich von dem angeblichen Mitarbeiter anleiten, nun ist ein vierstelliger Betrag in unbekannten Händen. Die Kriminalpolizei ermittelt und warnt vor Betrügern am Telefon. (lubo)

