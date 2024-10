POL-MK: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

Menden (ots) - Am Donnerstag wurde in ein Einfamilienhaus an der Von-Hardenberg-Straße eingebrochen. Einbrecher hebelten eine Terrassentür an der Rückseite des Hauses auf und durchwühlten sämtliche Räume vom Keller bis zum Dachgeschoss. Außerdem drehten sie im Bad an der Badewanne auf, was zu einer Überschwemmung führte. Die Hausbewohner hatten das Haus gegen 20.10 Uhr verlassen, stellten bei der Rückkehr um ...

