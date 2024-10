Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch: Einfamilienhaus durchwühlt

Menden (ots)

Am Donnerstag wurde in ein Einfamilienhaus an der Von-Hardenberg-Straße eingebrochen. Einbrecher hebelten eine Terrassentür an der Rückseite des Hauses auf und durchwühlten sämtliche Räume vom Keller bis zum Dachgeschoss. Außerdem drehten sie im Bad an der Badewanne auf, was zu einer Überschwemmung führte. Die Hausbewohner hatten das Haus gegen 20.10 Uhr verlassen, stellten bei der Rückkehr um 21.35 Uhr den Einbruch fest und riefen die Polizei. Die Täter entwendeten verschiedene Dinge. Eine Schadensaufstellung war bei der Anzeigenaufnahme am Abend noch nicht möglich. Die Polizei sicherte Spuren. Die Polizei warnt in der dunklen Jahreszeit besonders vor Einbrüchen. Im Rahmen ihrer Herbstaktion "Riegel vor" berät die Polizei in der kommenden Woche an verschiedenen Stellen darüber, was man gegen Einbrecher tun kann - sowohl mit kleineren Verhaltensänderungen, als auch mit baulichen Maßnahmen. Ein öffentlicher Beratungstermin gemeinsam mit der Verbraucherzentrale findet am Freitag, 25. Oktober, von 10 bis 13 Uhr in der Sparkassen-Hauptstelle an der Papenhauserstraße statt. Weitere Termine unter https://maerkischer-kreis.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-was-sie-gegen-einbrecher-tun-koennen. (cris)

