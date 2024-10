POL-MK: Randalierer in Arztpraxis

Neuenrade/ Plettenberg (ots) - Vorsicht beim Einsteigen ins Auto: Zweimal innerhalb einer Woche haben Unbekannte versucht, Pkw-Fahrer nach dem Einkaufen zu bestehlen. Ein Fall ereignete sich in Neuenrade, einer in Plettenberg. Der erste Fall ereignete sich bereits am Mittwoch vergangener Woche auf dem Parkplatz eines Discounters an der Bahnhofstraße in Neuenrade. Eine 82-jährige Neuenraderin stieg nach dem Einkaufen in ...

