Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe greifen auf Beifahrer-Sitze

Neuenrade/ Plettenberg (ots)

Vorsicht beim Einsteigen ins Auto: Zweimal innerhalb einer Woche haben Unbekannte versucht, Pkw-Fahrer nach dem Einkaufen zu bestehlen. Ein Fall ereignete sich in Neuenrade, einer in Plettenberg. Der erste Fall ereignete sich bereits am Mittwoch vergangener Woche auf dem Parkplatz eines Discounters an der Bahnhofstraße in Neuenrade. Eine 82-jährige Neuenraderin stieg nach dem Einkaufen in ihren Pkw, als sie von der Fahrerseite aus von einer weiblichen Person angesprochen wurde. Die Frau fragte auf Englisch nach dem Weg zu einem anderen Discounter. Die Frau verschwand, die Seniorin wollte losfahren. Doch sie stellte fest, dass die Beifahrertür nicht richtig geschlossen und ihre Handtasche vom Beifahrersitz verschwunden war. Offenbar hatte jemand unbemerkt die Tür geöffnet und die Tasche herausgezogen. In der Handtasche steckten Papiere, Schlüssel, Bargeld und Bankkarte. Mit der Bankkarte wurde im Anschluss versucht, Geld abzuheben. Die Seniorin schätzt die Ablenkerin auf ein Alter von etwa 45 Jahren. Sie wirkte osteuropäisch und hat schulterlanges, dunkles Haar.

Am Mittwoch dieser Woche passierte einer 56-jährigen Herscheiderin in Plettenberg etwas ähnliches: Sie parkte gegen 16 Uhr auf einem Discounter-Parkplatz am Grafweg ein, als sie ein Unbekannter ansprach und aufforderte, ihm auf seinem Handy den Weg zum Krankenhaus zu zeigen. Während ihr der Fremde das Handy unter die Nase hielt, bemerkte die Fahrerin, dass ein weiterer Mann ihre Beifahrertür öffnete. Als sie daraufhin laut schrie, flüchteten die beiden Männer. Die osteuropäisch aussehenden Männer flüchteten mit einem in Bulgarien zugelassenen schwarzen Audi A6 Kombi. Die Polizei warnt zur besonderen Vorsicht. (cris)

