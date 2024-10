POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Iserlohn (ots) - Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag zwischen 15 und 7 Uhr Räumlichkeiten am Vogelvoliere durchsucht, sie hebelten dafür ein Fenster auf. Entwendet wurde nichts, die Polizei sucht nun nach Hinweisen zur Tat und hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

